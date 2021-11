NBA TÄHED ON HÄDAS UUTE REEGLITEGA: miks Harden, Young ja Doncic ei pääse enam vabaviskejoonele? 

„Ma kindlasti pole seda tüüpi inimene, kes halaks. Tahan lihtsalt kohtunikele südamele panna: kui näete viga, siis vilistage. Mõnikord tunnen, et mind on häbimärgistatud ja see on ette määratud, et minu vastu vigu enam ei vilistata. Aga ma palun, et kohtunikud reageeriksid sellele, mida nad näevad. Ma ei saa korvpalli mängimist lõpetada ja viga on viga, olenemata liigast,“ kurtis Brooklyn Netsi superstaar Harden, kes on hädas uute NBA reeglitega.