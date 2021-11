Paskotšiga vene keeles suhelnud Tottenhami peatreener sai sule sappa 

Viimaseks piisaks omanike karikasse oli laupäevane 0 : 3 kaotus Manchester Unitedile. See tähendas seda, et Tottenham on tappa saanud viimasest seitsmest liigamängust viies ning tabelis ollakse kaheksandal kohal, liidrist Chelseast maas kümne punktiga.

„Tean küll, et Nuno ja tema treeneritetiim tahtsid edukad olla ja mul on kahju, kuid pidime selle otsuse vastu võtma,“ teatas Tottenhami klubi tähtis asjapulk Fabio Paratici klubi väljastatud ametlikus avalduses. „Nuno on tõeline härrasmees ja on alati klubisse teretulnud. Täname teda ja tema tiimi ja soovime neile edu edaspidiseks.“ Kes Espirito Santot Tottenhami tüüri juures asendab, pole veel selge.

47aastane endine väravavaht juhendas enne Tottenhami neli aastat Wolverhamptoni meeskonda. Kuna ta oli oma mängijakarjääri päevil pallinud Moskva Dünamos, mõistis ta muuseas vene keelt ning nii suhtles ta esindusmeeskonna treeningutesse kaasatud Tottenhami noormängija, Eesti koondislase Maksim Paskotšiga just meie idanaabrite keeles.

„Pärast üht trenni tuli ta mu juurde. Küsis üle, et kas ma olen Eestist, kas see on Venemaale lähedal ja hakkas minuga vene keeles rääkima. Olin väga üllatunud. Ta pärast ütles, et ta mängis Venemaal ja rääkis päris hästi,“ kõneles Paskotši augusti lõpus Eesti koondise pressikonverentsil.