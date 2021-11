OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo suudab sel aastal teist korda CSKAd üllatada? 

Kalev/Cramo ja CSKA mängu alguseni on kolmveerand tundi. Tallinlastele võiks väikest lootust sisendada CSKA peatreener Dimitris Itoudise tõdemus, et nende graafik on päris tihe. „Mängime kuue päeva jooksul kolmanda mängu, seega meil polnud väga aega taastuda ega valmistuda. Aga seis on selline nagu ta on. Oleme vastamisi Kaleviga, kes mängib kolmel erineval võistlusel. Neil on kolm tagameest – Melson, Lewis ja Barry – kes panevad asjad käima ja pikad, kes tõmbavad mängu laiali. Võidu teenimiseks peame hoidma pallikaotused kontrolli all ja näitame üleüldse head mängu,“ rääkis CSKA pressiteenistuse vahendusel kreeklane, kes juhendab tiimi alates 2014. aastast.