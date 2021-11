TÄNA OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo suudab sel aastal teist korda CSKAd üllatada? 

CSKA senine hooaeg Euroliigas pole kuigi särav, sest nad on võitnud neli matši ja kaotanud kolm, mis annab 18 tiimi seas üheksanda koha. Kuid ühisliigas on neil kirjas neli seljavõitu, kus kõik vastased alistati vähemalt kahekümne silmaga. Eriti suure sauna sai Minski Tšmoki, kes kaotas avavoorus CSKA-le 44 : 92.

Moskva meeskonda on ühisliigas vedanud taanlane Iffe Lundberg ja grusiin Tornike Šengelia, kes on senistes matšides visanud keskmiselt üle 14 silma. Kalev/Cramo ridades on neljas kohtumises säranud enim JeQuan Lewis, kes on tiimi parim punktitooja (13,5) ja sööduandja (7,5).