Djokovic keeldub Austraalia lahtistele pileteid broneerimast 

Kui ametlikud sõnumid Austraalia poliitikutelt on öelnud, et ka spordivõistlustele lubatakse vaid need sportlased, kes on saanud kaks vaktsiinidoosi, siis tennisejuhid loodavad, et kaitsesüstimata atleedid võivad riiki siseneda kahenädalase karantiinikohustusega.

Sportlikust vaatevinklist on kindel, et aasta lõpetab maailma esireketina üks kahest. Djokovic usub, et eelis on selles vägikaikaveos temal: „Nii et see on hooaja lõpuks ilmselgelt eesmärk – lisaks proovin Davis Cupil koondisega hästi esineda. Loodetavasti suudame hooaja tugevalt lõpetada ja haarata aastalõpu esikoha.“