Anett Kontaveit reketi loopimisest: mul peab silme eest ikka väga mustaks minema 

Eesti tennise esireket Anett Kontaveit võitis kahe nädalaga kaks turniiri ja on sellega lükanud edasi ka enda aastalõpu. „Ma mõtlesin, et peale Moskva turniiri tuleb suur pingelangus. Ei tulnud. Läksin otse Rumeeniasse. Mõtlesin, et pärast Rumeenia turniir tuleb suur pingelangus. Ei ole tulnud veel. Endiselt ootan,“ naeris Kontaveit Ringvaate eetris. „Mul on veel mänge pidada see hooaeg. Paar nädalat on lõpuni. Ma loodan, et siis tuleb see pingelangus.“