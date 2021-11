MEIE MÄNG! Kalev/Cramo seljatas kodusaalis Moskva CSKA! Kangur: Nurger pani vastase pikad taskusse 

„Me suutsime näidata, et kui CKSA-l on halvem päev, siis me oleme nii klassiga meeskond, et karistame nad ära,“ tõdes kohtumise järel Kalev/Cramo äär Kregor Hermet. „Kodupubliku ees oli emotsioon kindlasti vägevam. Meeldivalt palju oli rahvast ja seda magusam see oli.“