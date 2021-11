F1 2022: aeglasem, halvem ja sellega trikitamine veel ei piirdu! 

„Need autod on parimad, millega oleme sõitnud – millega keegi ajaloos on sõitnud – nii et kahjuks tunduvad kõik võrreldes nendega halvana,“ hindas Red Bulli piloot Sergio Perez Motorsport.com-ile tänavusi masinaid. Mehhiklane mõtles ka ette 2022. aasta vormelitele: „Ma lihtsalt loodan, et nendega sõitmine on nauditav.“