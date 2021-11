ÄRAHELLITATUD JÕMPSIKAS? F1-sarja kõige halvem piloot soovib pakkumist paremalt meeskonnalt  

Vormelimeeskonna Haasi suurtoetaja on meie idanaabri ettevõte Uralkali, mille omaniku poeg Nikita Mazepin sõidab tiimi ridades. Ehkki venelane on tänavuse hooaja edetabelis konkurentsitult viimane ning ajanud oma ohtlike manöövritega närvi pea kõik kaaspiloodid, siis Nikita ise leiab, et vääriks kohta paremas tiimis.