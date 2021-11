G-grupis on kolme vooru järel võidurõõmu maitsnud vaid Salzburg, kes kaks nädalat tagasi alistas koduareenil Wolfsburgi 3 : 1. Täna kohutavad samad tiimid Saksamaal. Grupis hoiab kolme viigipunktiga teist kohta Sevilla, kes võõrustab Prantsusmaa valitsevat meistrite Lille’i.

Müncheni Bayerni senine hooaeg Euroopas on läinud üsna libedalt, sest kolme vooru järel on neil kirjas maksimaalsed üheksa punkti ja väravatevahe on sakslastel 12 : 0. Nii võib Benficat võõrustav Bayern kindlustada edasipääsu järgmisesse ringi.