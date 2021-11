Tänak jääb Monza MM-rallilt eemale 

„Pean pettunult ütlema, et kahjuks ma ei saa perekondlikel põhjustel osaleda 2021. aasta Monza MM-rallil. Seda otsust on raske teha, kuid pidin selle tegema,” kirjutas Tänak Facebookis.

„Soovin meeskonnale hooaja viimaseks MM-ralliks edu, sest meil on, mille nimel võidelda. Näeme varsti,” lisas Tänak.

Ühe mehe õnnetus on teine õnn, sest samal ajal teatas Teemu Suninen, et ta teeb koos kaardilugeja Mikko Markkula esimene võistluse Hyundai WRC-autoga.

„Meie jaoks on see muidugi suurepärane võimalus. Uue autoga harjumine on väljakutse, kuid me võtame selle väljakutse vastu. Imeline viis 2021. aasta rallihooaja lõpetamiseks.“

Lisaks Suninenile roolivad i20 masinaid Thierry Neuville ja Dani Sordo, Hyundai toob Monzas rajale neljandagi WRC-auto, mis usaldatakse Oliver Solbergi hoolde. Individuaalse MM-tiitli jagavad Monzas Toyota piloodid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans, kellel on vastavalt 204 ja 187 punkti. Tootajate arvestuses on Hyundail teoreetiline võimalus tiitlivõiduks, aga see on väga õhkõrn, sest Toyota edu on 47 silma.