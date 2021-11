Kas moodsas viievõistluses asendatakse hobused jalgratastega? Imre Tiidemann: „See on täielik väärinfo!“ 

Annika Schleu ja talle loosi tahtel sattunud hobune Saint-Boy ei leinud Tokyo olümpial kuidagi ühist keelt. Ei aidanud ka see, et Saksamaa koondise treener Kim Raisner suksut füüsiliselt utsitas. Ent see „utsitamine“ võib nüüd tähendada seda, et Pariisi olümpial ratsutamist enam moodsa viievõistluse sees ei näe.