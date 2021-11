TRAGÖÖDIA: noorest Ameerika jalgpalltähest sai purjuspäi surmakutsar 

Igal NFLi meeskonnal on hooaja sees üks vaba nädalavahetus, mil väljakul ei käida. Raidersi jaoks oli see eelmisel nädalal. Tundub, et Ruggs nautis vabadust täiel rinnal – selle asemel, et esmaspäeval taastuda rahulikult füüsilisest pingutusest, korkis mees lahti alkoholipudeli ja läks koos sõbraga oma Chevrolet Corvette sportautoga linna peale kihutama.