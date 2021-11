MASINASSE JA MINEK! Tänakut asendav Suninen ei saanud eelhoiatust 

„Pean ütlema, et Hyundai üllatas jälle. Ma poleks uskunud, et on võimalik nii kiire graafikuga WRC-auto rooli pääseda,“ sõnas Suninen Rallit.fi portaalile. Augusti lõpus lõi soomlane enda selja taga kinni M-Sporti tiimi ukse ja alles viimasel etapil Kataloonias tegi ta debüüdi Hyundai Rally2 masinas. Nüüd siis ootab ees WRC-debüüt Lõuna-Korea autotootja eest.

„Päev oli kiire – reisid testidele ja muud minemised vajasid korraldamist. Nüüd loen sõitjamanuaali, et teada saada, millisest nupust masin käima läheb,“ naeris Suninen. „Neljapäeval läheme reisile ja reedel on testid. Ehk esimene sõidukogemus tuleb kirelt.“

Suninenil on sõiduisu suur: „See on parimal juhul hea võimalus end näidata. Suurepärane on Monzas peale pääseda ja loodetavasti on meil seal hea võistlus. Vaatame, kuhu suunas karjääri suudame viia.“