84aastaselt suri teenekas jalgpallimeister 

„Kuulsin temalt väljakul mõningaid eestikeelseid lauseid,“ meenutas Dubrovski toda kohtumist 2012. aastal ajakirjale Jalka. „Näiteks määrati karistuslöök ja ta ütles „Kurat!“. Olin imestunud, et ta ju ikkagi Moskva Spartaki mängija ja korraga räägib eesti keeles! Siis ma ei teadnud, et ta on eestlane. Netto nime järgi sain aru, et ta on välismaalane, aga et ta räägib eesti keeles… Kui läksime duširuumi ja sellest tuli omavahel juttu, siis selgus et ta on eesti päritolu.“