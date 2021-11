SUUGA TEEVAD SUURE LINNA... Tein lubab: 50punktiline saun oli viimane piisk ja esimene samm Rocki taassünnis 

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna hiilguse tuhmumise järel lõid kunagisi tippaegu tagasi ihanud nostalgitsejad 2019. aastal Rocki klubi, mis pidi Tartu taas rasvaste tähtedega korvpallikaardile kirjutama. Klubi on küll juba aastaid tegutsenud, kogunud endale liikmeid, aga reaalne korvpallitöö piirdub seni koolidega. Kokku antakse trenne seitsmes koolis ja sajale lapsele. Õhtulehega rääkinud hiilgeaegade Rocki korvpallur Tanel Tein leiab, et jutumehe kuvand on alusetu. „Meil on 700 liiget ja oleme Eesti suurim kogukonnaklubi. Kas see on mitte midagi tegemine? Sellistest väikestest sammudest asi pihta hakkabki.“