„Kaheksa trenni ja kolm mängu nädala jooksul. See on väga-väga palju.“ 

Kuidas käib Eesti käsipallikoondise käsi? Vasem pigem raskelt, tänan küsimast!

Kuigi 24aastane Karl Roosna on kuulunud koondisesse juba üle kuue hooaja, pidi ta seekord Tallinnasse jõudes hakkama mitmeid asju alles selgeks tegema. Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas 1. VfL Potsdami esindav Roosna mängib klubi särgis paremsisemise positsioonil igapäevaselt, aga koondises noormees rolliga sinapeal pole.

„Viimastel kordadel olen siis olnud äärel. Eks ta tahab aega ja harjumist – teised mehed kõrval on uued ja liikumised natukene teistmoodi kui klubi juurest. Sisseelamist on vaja,“ tunnistas Roosna, kes on praegune rohi koondise igivanale probleemile.