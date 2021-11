Flora peatreener euromängu eel: „Viik aitas kindlust, et oleme võimelised sellisel tasemel mängima.“  

Flora alustas konverentsiliiga alagrupiturniiri kahe kaotusega, kuid kodus jäädi 0 : 1 alla Gentile ning võõrsil 0 : 2 Belgradi Partizanile. Silm saadi pähe kaks nädalat tagasi, kui Flora jäi 28. minutiks 0 : 2 kaotusseisu, kuid võitles kahe Rauno Sappineni värava abil välja viigi.

Nii on kolme vooru järel Floral ja Anothorsisel tabelis üks, Partizanil kuus ja Gendil üheksa silma. Tallinlaste peatreener Jürgen Henn tunnistas, et edasipääsule liialt ei mõelda.

„Pigem võtame mäng-mängult. Selge on see, et ette mõelda pole mõtet ja teame, et ei tule kerge mäng. Küprosel nägime, kui palju pidid mängijad endast väljakule jätma, et seal see punktki kätte saada. Valmistume väga tugevaks mänguks, kus kogu meeskonnalt on vaja maksimaalselt pingutust, sest oleme näinud, et sellel tasemel mängudes karistatakse kõik kergemad uinumised ja lohakused,“ rääkis ta kolmapäeval pressikonverentsil.

Henn tunnistas, et algkoosseisu osas on peamurdmist, sest kõik mehed ei suuda tervet matši mängida ning valikuid peab tegema sellest lähtuvalt.

„Viimastega mängudega võrreldes oleme tagasi saanud (Martin) Milleri ja (Kristo) Hussari, kes olid haigusega väljas. Nad on nüüd paranenud. Endiselt on valikus olemas näiteks Rauno Alliku, aga ta pole siiani sada protsenti terve ja 90 minuti vormis. Aga positiivne on see, et valik on suur ja kõik mänguvalmis, kuigi kõik pole 90 minuti vormis,“ lausus Henn, kelle sõnul Flora võtab neljapäeval vajadusel riske, et kolm punkti kätte saada.

Henn tunnistas, et meeskond on leidnud nüüdseks hea tasakaalu ning kohtumises on aru saadud, kus on vastaste tugevused-nõrkused.

„Sellel tasemel kaitses kasutatakse eksimused kiiresti ära, eks nende parandamine pole lihtne, seda ei tee ühe-kahe nädalaga. Et sellel tasemel hästi mängida, tuleb mängida pidevalt sellel tasemel, sest need toovad meie vead esile. Proovime igas kohtumises oma eelmise matši eksimusi vältida ja parandada. See pole kiire protsess,“ jätkas Henn.