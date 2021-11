Oma hullu katsumusega poole peale jõudnud Ratasepp: juuste, küünte ja habeme kasv on peatunud, keha kogu energia läheb lihastele 

„Pool on hea verstapost, aga tegelikult kõige olulisemad päevad minu jaoks on 40. ja 41. – kui 41. triatlon on lõpetatud, siis on üritus minu jaoks korda läinud: olen jõudnud kaugemale kui kaks aastat tagasi 40kordset ultratriatloni tehes. Sealt edasi läheb palju lihtsamaks ja iga päev on boonus,“ rääkis Ratasepp pisut pärast seda, kui oli lõpetanud Fuenteventura saarel 30. triatloni koguajaga 10:42.30.