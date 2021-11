HEA TÖÖ! Daniel Zaitsev pääses EMil seitsmenda ajaga finaali. "Jäin stardis natuke magama ja pöördes oli ka väike viga."

„Soojendusel oli tunne väga hea, aga ujumine polnud päris plaanipärane. Jäin stardis natuke magama ja pöördes oli ka väike viga. Sprint on selline, et kunagi ei tea, mis seal võib juhtuda. Kuid homme on juba uus päev ja lähen värskete mõtetega starti. Esimene rada on minu jaoks õnnerada,“ rääkis Valeri Gabisonia hoolealune Õhtulehele.