AGENT ANNAB ARU: miks on Kristian Kullamäe Burgosest "lahkunud mängijate" nimekirjas ja kuidas on lood tegelikult?

Neljapäeval avastasid Eesti korvpallisõbrad, et Kristian Kullamäe on Hispaania kõrgliiga kodulehel märgitud Burgose San Pablost lahkunud mängijaks. Siiski on ta endiselt meeskonna juures, kinnitas Õhtulehele mängija agent Guillermo Pascual.