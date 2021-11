Üks legend läks, teine tuleb ehk Barcelona toob oma kadunud poja Katarist koju 

Barcelonas on Xavi üks kõigi aegade suurimaid – mängijana võitis ta aastatel 1997 – 2015 koguni 25 karikat, mille seas kaheksa liigatiitlit ja neli Meistrite liiga karikat. Oma karjääri viimased hooajad veetis ta just Al Saddis.

Enne Lionel Messit oli just Xavi 767 mänguga vastavas vallas Barcelona rekordiomanik. Oma koduigatsust pole ta varjanud. „Ma tõesti tahan koju naasta ja loodan, et see juhtub. Mul on Al Saddiga kehtiv leping ja nüüd on nende asi läbi rääkida, aga minu seisukoht on mõlemale osapoolele teada,“ vahendas Goal 41aastase treeneri sõnu pärast kuulujuttude lekkimist.