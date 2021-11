Tulevane kultuuriminister Tiit Terik: kui hakkame erakondlikult rääkima, siis ma võiks Kalle Klandorfi kiita, et nad on kaks korda CSKA-le pähe teinud! 

Tarve ütles, et autorallile elame nii hirmsalt kaasa põhiliselt tänu ühele mehele. „Kahele, Hõbe ja Aava,” ütles Terik vahele. Saatejuht täpsustas, et mõtles sõitjaid.

Kimmel küsis: Tiit, mis te arvate, kes on Eesti naissportlane aastal 2021. Või kellest see saab?

„Mina võtan kohe oma sõprusringkonna ja ütlen, et Irina Embrich, kes meile tõi medali,“ vastas Terik. „Lihtsalt ainuüksi seepärast, et me saatsime ta Tallinna linna volikogu liikmena olümpiale, ja mis me tagasi saime – olümpiavõitja! Selles mõttes usun, et Irina Embrich on kirjutanud end kuldsete tähtedega Eesti spordiajalukku.“