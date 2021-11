Taluperenaisest sangpommispordi valitsejanna: pane need jõusaaliatleedid pommi tõstma – kohe on toss väljas!  

Soomaa serval sündinud ja kasvanud Malle on põline maanaine ning ta leiab, et juba maast madalast tehtud maatööd ongi talle andnud põhja, mille pealt ta on kerkinud sangpommispordi oma vanuseklassi absoluutseks valitsejannaks. Nooruspõlves tegi ta muidugi sporti ja esindas oma kooli Viljandis peetud võistlustel, kuid mingit teadlikku trennitegemist ta ei mäleta. Ka mitte seda, et oleks kunagi unistanud sellest, et võiks päris sportlaseks saada.