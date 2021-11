RASSISMISKANDAAL BRITI KRIKETIS: „Uskuge või mitte, kuid meeskonnakaaslane k**i mulle pähe!“

Otsa tegi lahti Azeem Rafiq ning uurimine on tuvastanud, et ta oli klubis aset leinud rassilise ahistamise ja kiusamise ohver. Kui see ahistamine oli olnud peaasjalikult verbaalne, siis nüüd on sõna võtnud üks teine endine Yorkshire'i klubi asiaadist mängija ning pilt, mille ta klubis valitsenud õhkkonnast maalis, on päris hirmutav. „Kogesin nii otsest räiget kui ka kavalamat rassismi,“ lausus see anonüümseks jääda soovinud mängija Briti meediale.

Tema sõnul teab terve Aasia kriketikogukond, et Yorkshire'i klubi on rassistlik, kuid ometi on nad saanud oma agendaga aastast aastasse jätkata.

„Paljud Aasiast pärit mängijad on seal oma karjääri rikkunud, kaasa arvatud mina ise, kuid me oleme edasi liikunud. Müts maha nende kõigi ees, sest see ei ole olnud lihtne,“ lausus kriketimängija, kes esindas klubi 2000. aastate esimesel poolel.

Ta lisas, et koges meeskonnakaaslaste poolt nii otsest kui ka kaudset rassismi ja tõi mõned markantsemad näited.

„Ükskord kummardusin telefoniga rääkides oma hotellitoa aknast välja ning uskuge või mitte, minust korrus kõrgemal maganud mängija kusi mulle pähe,“ meenutas asiaat.

Samuti kirjeldas ta juhtumit, kui meeskonna kaks kogenud liiget olid teiste kuuldes kiidelnud, kuidas olid hotellis seksinud prostituudiga, kellel juhtus parajasti olema kuupuhastus. Prostituudi puhtamaks nühkimiseks olid nad kasutanud ühe islamiusulise kaasmängija palvevaipa…

„Haige või mis? Ja need pidid olema meeskonnakaaslased ja inimesed, kellele vaatan alt üles,“ lausus mees.