Tiitlikursil liikuv Levadia koperdas Legioni otsa 

Levadia oli kõik kolm senist omavahelist kohtumist võitnud minimaalse paremusega ning ka tänane mäng sai nende poolt positiivse alguse, kui 22. minutil keerutas karistusalas osavalt palliga Zakaria Beglarišvili, kes viis Levadia ka juhtima.

Veerand tundi hiljem ei suutnud aga Levadia väravavaht Karl Andre Vallner ja kapten Brent Lepistu ära jagada, kumb peaks klaarima Legioni karistuslööki. Pall sattus lõpuks hoopis Legioni poolkaitsja Mihkel Ainsalu jalale, kes selle karistusala joonelt ka puuri virutas.

55. minutil taastas Beglarišvili täpne penaltilöök Levadia eduseisu, ent viimane sõna jäi Legionile. Kontrarünnakutele rõhunud punasärgid pääsesid 76. minutil vastaste väljakukolmandikule ning Dušan Bakici võimas pealelöök viigistas seisu.

Lepistu tõdes kohtumise järel Soccernet.ee otseülekandele antud intervjuus, et kuigi palli valdasid nemad rohkem, siis lõputeravusest jäi puudu.

Legioni kogenud äärekaitsja Sander Puri leidis, et neile tõi edu distsipliin ning mänguplaanist kinni pidamine. „Oluline oli, et kaitses oleks asjad korras. Keskel nad küll söötsid, kuid viimase sööduni ei jõudnud. Seisime kaitses päris hästi ja enda kontrad ka kahel korral toimisid,“ rääkis Puri.