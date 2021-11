Saku naised andsid vägeva lahingu, aga Florat troonilt ei kukutatud 

Finaal sai vägeva alguse

„Viimati oli nii hea tunne vist siis, kui tuli esimene tiitel,“ kommenteeris Soccernet TV otseülekandes FC Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva. „Teised kaks tulid natuke varem ja viimane mäng oli natuke rahulikum. Ikka keriti seda pinget! Meil on koosseisuga olnud tänavu probleeme ja mitu mängijat on puudu, kes alguses olid. Aga see näitab meie sisu ja sügavust.“

Saku Sportingu peatreener Jan Harend: „Oleks tahtnud saada tänasest mängust kätte natuke rohkem ja ei jäänud head tunnet. Kahe penaltiga mängu kaotada on nukker, aga vastasele tuleb au anda. Nad tegid oma kodutöö väga hästi ära ja meil oli keeruline. Kogu hooajaga võib vaieldamatult rahul olla. Juba enne mängu võis öelda, et kõik, mis vaja ära teha, on tehtud ja kõik, mis tuleb, on boonus. Täna boonust ei tulnud, aga pead norgu ei tohi lasta.“