Pöörane vutilaupäev, kus Barcelona kadestab Karl Jakob Heina 

Barcelona on viimase ööpäeva jooksul vähemalt nii palju positiivseid uudiseid saanud, et nüüd on kindel – Xavi Hernandezest saab lähiajal meeskonna uus peatreener. Tema töö hakkab aga seisus, kus klubi on tabelikeskmik ja võitleb Meistrite liigas Benficaga edasipääsu nimel.