Mehhiko GP esirea hõivasid üllatuslikult Mercedesed 

Ka teiseks jäänud Hamilton nentis, et treeningute põhjal oli esiritta jõudmine ootamatu,. „Me ei arvanud, et meil on sel nädalavahetusel kiirust. Nii et esiritta jõudmine on päris eriline,“ ütles britt, kes on Mehhiko GP võitnud kahel korral. „Nad (Red Bullid) olid ühel hetkel meist kuus kümnendikku kiiremad ja seejärel neli kümnendikku ees, kuid enne kvalifikatsiooni juhtus midagi ja me leidsime kiiruse. Olen sama šokeeritud nagu te kõik, aga võtame selle vastu.“