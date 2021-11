Kogenud kaardilugeja loodab naasta WRC-sarja. „Tunnen rallist väga puudust.“ 

Belgia etapil oli Katsuta kõrval juba noor britt Keaton Williams, kes aga teatas vahetult enne Kreeka rallit, et ei saa isiklikel põhjustel tipptasemel sõita. Soome ja Kataloonia rallil luges jaapanlasele legendi Aaron Johnston, kes jätkab 28aastase piloodi kõrval ka järgmisel aastal.

Seetõttu on Barritt esialgu WRC tasemel töötu. Kuigi Katsuta loobus tema teenetest ning eelistas iirlast Johnstoni, siis Barritt ei kavatse karjääri lõpetada.

„Ma ei loobu sellel tasemel võistlemisest mingil juhul. Seis on üsna masendav, sest hea meelega istuksin tagasi autosse, kuid ma pole veel täielikult taastunud. Mu tervislik seisund on 95 või 96 protsenti, kuid tahan arstide nõuandeid järgida,“ ütles Barritt autoralli MM-sarja kodulehel.

„Nende juhis on, et ma ei tohi veel autosse tagasi istuda. Nõustun nendega, sest ma ei taha naasta enne, kui tunnen end 100% tervena. Kui teeksin teisiti, siis hakkaks mul peas miski kripeldama. Aga kui olen täielikult taastunud, tean, et suudan esineda tipptasemel.“