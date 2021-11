Eesti-Läti liiga parimaks mängijaks tõusnud Mikk Jurkatamm: „Isa ütleb ikka, et olen platsil kõige kõhnem ja nõrgem.“ 

Detsembi alguses võõrustab TalTech „Jurkatammede derbis“ Viimsit. „Oleme Taaviga üksteisele alates suvest puid alla pannud, et kui platsil kokku saame, siis oi-oi, kuidas hakkab juhtuma. Me pole kunagi mänginud ühes satsis või teineteise vastu. Meie pere jaoks on see väga suur sündmus. Kalendris on sellel kuupäeval igatahes punane ring ümber.“