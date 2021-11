Zenjovi kuldne puude vähendas Flora kaotusseisu neljale. Henn: meil on siht silme ees ja üritame seda hoida! 

Flora peatreener Jürgen Henn sõnas ETVle antud usutluses, et pigem väärisid nad võitu kuigi ka viik oleks kõlanud ausa resultaadina. „Õnne saab vaadata mitut pidi. Neil oli korraks üks periood, kus tekkis häid võimalusi. Tervikuna olime tugevamad ja väärisime seda võitu. Ka viik oleks olnud pigem aus, aga ma arvan, et me väärisime lõpuks seda võitu. Meil on siht silme ees ja üritame seda hoida, et me ei kaotaks keskendumist. See aitab meil hoida energiat ja tugevust. Teame, mille nimel me töötame.“