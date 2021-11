Hamilton süüdistas Verstappeni võidus Bottast 

Mehhiko ringrajal on stardijoonelt esimesse kurvi pikk maa, mis andis suurima eelise just kolmandana startinud Verstappenile. Erinevalt Hamiltonist sai hollandlane lähte puhtamalt rajapoolelt ja kogus Bottase tuulekotis kenasti kiirust, mis lubas esimesse kurvi siseneda liidrina. Andestamatu, arvavad Mercedese tähtsad ninad!

Lõpuks Verstappeni järel teisena lõpetanud Hamiltoni sõnul arutati starditaktika Mercedese tiimi sees üksipulgi läbi. „Kujutasin seda ilmselgelt teistmoodi ette: et Valtteri võiks saada parema stardi ja ma oleks üritanud tema tuulde pääseda,“ rääkis Hamilton peale võistlust ajakirjanikele. „Aga ilmselgelt, olin tema kõrval, mis oli hea. Seejärel katsin lihtsalt enda rajapoolt, üritasin kindlustada, et keegi ei saaks seestpoolt nõelata ehk üritasin hoida mis iganes Red Bulli, keda oma peeglites nägin, selja taga.“

Sealt ka Hamiltoni kriitika: ta eeldas et ka tiimikaaslane teeb kõik endast oleneva, et Verstappen enda selja taga hoida. „Aga ilmselgelt jättis ta Maxile ukse pärani. Max oli ideaaltrajektooril, nii et ta tegi supertöö esimesse kurvi pidurdamisel ja kuna ma olin sisekurvis ja tolmusel rajaosal, polnud mul lootustki,“ kurtis seitsmekordne maailmameister.