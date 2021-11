LAATSARET TÄITUB: Ka Käit jääb vutikoondisest eemale! 

Õhtuleht kirjutas eile, et Londoni Arsenali duubelmeeskonna eest saadud vigastuse tõttu on kahtluse all Karl Jakob Heina liitumine Eesti koondisega. Nüüd on selgunud, et meie esikinnas ei saagi mängudes Belgia ja Tšehhiga sinisärke aidata. Heina asemel sai koondisekutse kogenud Mihkel Aksalu.