Tartu Ülikool palkas vaktsiinivastase peatreeneri? 

„Mul on väga hea meel, et leidsime nii ruttu treeneri, kes on regiooni korvpalliga täielikult kursis. Mazursi senine karjäär on näidanud, et tal on ambitsiooni ja treeneritarkust panna erineva komplekteeritusega võistkonnad mängima ja võitma. Meie noor meeskond on aastate jooksul kõvasti tööd teinud ja mõnigi mees on siit end ka meeste koondise kandidaadiks mänginud. Nüüd on vaja see töö ka võitudeks ja medaliteks vormistada. Arvan, et Mazursi tuleks aitab sellele kaasa,“ sõnas Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juht Gert Prants.

„Mazursiga on sõlmitud 1+1 leping, mis tähendab, et näeme teda treenerina, kes aitab täita meeskonna ambitsiooni võita Eesti-Läti liiga ja Eesti meistritiitel hiljemalt kevadel 2024, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn. Võtame seda teekonda samm-sammult ja loodetavasti saab uue peatreeneriga astumine veelgi kiirem,“ lisas Prants.

Värske peatreener Nikolajs Mazurs näeb uues ametis head väljakutset. „Esmalt tahan tänada klubi selle võimaluse eest. Usun, et Tartu meeskonnal on ambitsioonid, ajalugu ja korvpallikultuur. Tartu korvpall peab tõusma taas Eesti tippu ja mulle on hea väljakutse see ülesanne koos meeskonnaga ellu viia. Annan endast parima, et meeskonnana ja organisatsioonina näidata parimat tulemust,“ sõnas Mazurs.

Eesti-Läti ühisliigas on tartlased pärast viit mängu ainsa meeskonnana võiduta.

Mazursi treenerikarjäär algas Riia VEFis, kus ta pärast nelja abitreeneriaastat juhatas peatreenerina meeskonna hooajal 2014-15 Läti meistritiitlini. Sealt liikus mees karjääriredelil edasi Venemaale: hooajal 2015-16 töötas Mazurs peatreenerina Venemaa esiliigas Moskva Dünamo meeskonnas, seejärel lühiajaliselt Gruusias Tbilisi Vitas, kust ta kutsuti VTB meeskonna Saraatovi Avtodori peatreeneriks. Samal hooajal jõudis Mazurs pärast Avtodori hooaja lõppu olla ka Kaasani Unicsis abitreener ning seejärel siirdus kaheks hooajaks Permi Parma etteotsa. Alates hooajast 2019/2020 juhendas ta BK Ogre meeskonda, kellega möödunud hooajal saavutati pronksmedalid nii Eesti-Läti liigas kui ka Läti meistrivõistlustel.

Mazurs on juhendanud ka Läti noortekoondiseid ning möödunud suvel mängis tema käe all Läti U19 koondis.

Alles paar nädalat tagasi vabastas BK Ogre Mazursi ametist seoses tegemata koroonavaktsiiniga. Portaal Sportacentrs.com kirjutas toona, et Mazurs on koroonavaktsiini vastane, kes ei kavatsegi end süstida lasta.