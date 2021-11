Kas West Ham sekkub tiitliheitlusesse? "Unistada ju võib" 

2016. aastal näitas Leicester City, et jalgpallis on kõik võimalik: vaid kaks hooaega varem kõrgliigasse pääsenud klubi tuli Inglismaa meistriks. Sel sügisel on suurepärast mängu näidanud West Ham United, kes on 11 vooru järel kolmandal kohal. Kindlasti oleks neid praegu veel vara tiitlinõudlejateks kuulutada, ent meeskond on pärast kodupubliku ees Liverpooli alistamist väga optimistlikult meelestatud.