Viaplay lubab, et neljapäevane äpardus edaspidi ei kordu 

Nimelt pidanuks kell 17.30 alanud Flora ja Famagusta Anorthosise vahelisele mängule eelnema ka matši sisse juhatav stuudio. Paraku see televaatajani ei jõudnud ning ülekanne Lilleküla staadionilt algas kell 17.25. Õhtulehele teadaolevalt olid stuudiojuht Jonas Grauberg ning ekspert Martin Reim seejuures mängueelse stuudio nagu kord ja kohus ära teinud, kuid lõpuks teada saanud, et eetrisse see ei läinudki.