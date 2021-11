Korvpallilegend kritiseeris ülekaalulist NBA staari: ta näeb välja nagu mina ja Shaq saanuks lapse 

Endise mängijana olid ka Barkleyl endal kaaluprobleemid. 1984. aastal enne NBA draft'i püüdis ameeriklane teha kõik, et Philadelphia 76ers teda ei valiks. Ta võttis kahe päevaga 13 kg juurde, kuid see ei pannud Philadelphiat meelt muutma: lõpuks läks Barkley nende meeskonda viienda valikuna.

Moses Malone ütles mulle kunagi, et olen paks ja laisk. Nutsin selle pärast – ma ei saanud talle kere peale anda, sest ta oli Moses Malone. Aga see oli mu karjääris murdepunkt,“ meenutas Barkley.

Ta leiab, et Williamsonil on viimane aeg end kätte võtta.

„Ta on juba vigane. Kui oled noor, siis ei tohiks traumasid olla. Tal on jalgu opereeritud. Nüüd on tal pöid katki. Isegi siis, kui oled vigastuspausil, pead söömist kontrollima. Ta koormab oma põlvi ja jalgu ning niimoodi edasi minnes saab ta uuesti ja uuesti vigastada. Keegi peab talle ütlema, et aeg on vormi saada,“ selgitas Barkley.