Kontaveit sai teada, kellega peab aastalõputurniiri alagrupis madistama 

Esimese vastase Krejcikovaga polegi Kontaveit varem tenniseplatsil madistanud, kuid ülejäänud konkurendid on talle tuttavad. Pliškovaga on lahingut peetud kolm korda ning eestlannal pole õnnestunud veel võitjana väljuda. Tõsi, see statistika ei maksa praegu midagi, sest viimati kohtuti aastal 2019.