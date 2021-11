Tšehhi jäi Eestiga mängu eel peatreenerita, Belgia kaotas poolkaitsja 

Tuleb välja, et ka Eesti jalgpallikoondise tulevastel vastastel on MM-valiksarja lõppfaasis isikkoosseisuga probleeme. Laupäevane vastane Belgia kaotas vigastuse tõttu poolkaitsja Youri Tielemansi, Tšehhi peab järgmisel kolmapäeval hakkama saama peatreener Jaroslav Šilhavyta, sest too andis positiivse koroonaproovi.