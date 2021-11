JÄLLE TULIPUNKTIS: Jose Mourinho sai raadiojaamalt eetrikeelu 

Rooma suurklubi on alustanud Serie A hooaega kuue võidu, ühe viigi ja suisa viie kaotusega, mis annab hetkeseisul liigas alles kuuenda koha. Liidermeeskond Napolist jäävad igavese linna esindajad maha juba 13 punktiga. Viimasest seitsmest matšist kõigis sarjades on võidetud vaid üks. Pole liig öelda, et Mourinho on surve all.

„Sa oled kohal peaaegu igal pressikonverentsil, aga sa oled kas väga intelligentne ja tahad, et inimesed arvaksid vastupidist, või sa ei ole üldse intelligentne. Ma tahaks arvata, et sa oled intelligentne, aga sulle meeldib teha, mis sa teed,“ riidles Mourinho.

Mis oli see küsimus, mis Mourinhot nõnda ärrias? Juric küsis vaid, kas portugallane oleks viimase kuue kuu jooksul, mil ta Roma peatreeneri ametit pidanud, tagantjärgi targana midagi teistmoodi teinud.

Rete Sport otsustas, et Mourinho on oma sõnadega ületanud viisakuse piiri. Peatreeneri sõnumit peetakse ebameeldivaks ja kohatuks, mistõttu enam enda ajakirjanikke portugallase pressikonverentsidele ei saadeta, et too ei saaks igati viisakate ja õigustatud küsimustega manipuleerida.

„Loodame, et Giallorossi (kollapunaste, AS Roma hüüdnimi – toim) peatreener töötab aina rohkem ja rohkem meeskonna saatuse ümber pööramiseks ja keskendub võimalikele tehnilistele lahendustele vältides märkimisväärseid väljapurskeid, mida me hetkel peame täiesti kohatuks,“ vahendab The Athletic raadiojaama avaldust, millega määrati Mourinhole eetrikeeld.