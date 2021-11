MILLINE LAHING! Tartu võrkpallurid näitasid maailma absoluutse tipu vastu üles erakordset sisukust! 

Nagu Tartu peatreener Alar Rikberg pärast mängu ERRi otseülekandes nentis: Vene meistriliigas saab sellisel tasemel mänge iga nädal, tartlased vaid kord-kaks hooajal. „Tahtis kohanemist. Eeldasime seda, aga lihtne on joonistada asju paberile, palju raskem on neid väljakule viia,“ sõnas Rikberg. „Ei saaks just öelda, et me hästi mängisime vastuvõtul, aga arvestades, millist turmtuld sealt tuli, võib rahul olla.“