PALJASTATUD: Barcelona uus peatreener Xavi pani paika enda 10 käsku 

Xavi võttis klubi juhendamise üle teiselt legendaarselt Barcelona mängumehelt Ronald Koemanilt, kes sai niru hooaja alguse tõttu kinga. Et edaspidi jookseksid asjad sujuvamalt, pani Xavi paika enda kümme käsku, mida kõik meeskonna liikmed täitma peavad. Need paljastab Hispaania väljaanne AS.