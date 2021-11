ÕL BELGIAS | Kalev/Cramo abitreener hooaja tähtsaima mängu eel: „Peame end vaimselt ja füüsiliselt täis laadima.” 

„Kui annad mulle kurtmise minutid, siis midagi lihtsat pole. Võistkonna ühest kohast teise liigutamine on kõva energiakulu, sest me ei lenda tšarteriga, vaid nagu tavalised inimesed. Valgevenest tulime välja mööda maad, läbisime piiripunkti ja sellele läks terve päev. See on üks faktor, millega mängijad ja võistkond peab toime tulema. Peame end vaimselt ja füüsiliselt täis laadima,” selgitas kolmapäevase euromäng eel meeskonna abitreener Indrek Reinbok.