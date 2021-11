AVAMÄNGU EEL | Kontaveit reageeris erakordsetele tingimustele kiirelt, vastasel ootamatult sarnane statistika 

Esmalt mõistagi fakt, et sarnaselt Kontaveidile mängib ka Krejcikova esimest korda hooaega lõpetaval turniiril. Lisaks lähevad 25aastased tennisistid omavahel esmakordselt vastamisi. Aga edasi läheb natuke müstilisemaks. Kui emb-kumb tänavu esimese seti võitnud, siis on mõlema kogusaldo 39 võitu ja 2 kaotust. Kontaveit on tänavuse aastanumbri sees võitnud 45 üksikmängu, Krejcikova jääb maha vaid ühega.

Eestis on mõistagi väga palju räägitud sellest, kui võimsa lõpuspurdi tegi aastale Kontaveit, kes mitme turniirivõiduga end aastalõputurniiri paokil ukse vahelt sisse libistas. Tegelikult on ka Krejcikova tänavu kokku pidanud juba üle 100 lahingu (sisse arvestades ka paarismängud) ehk värskusest ei saa ka tema puhul rääkida. „Ma pole mänginud just kuigi palju turniire, aga kuna mul on läinud hästi, siis on kogunenud palju matše. Hooaja alguses ei osanud ma seda oodata,“ rääkis ta eile ajakirjanikele.