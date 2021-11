SAUNAÕHTU BELGIAS: Kalev/Cramo kaotas Oostendele 33 punktiga. Štelmahers: „Nad panid igalt poolt sisse, me eksisime nii kaugelt kui lähedalt.“ 

Pool tundi enne matši algus on saal üsna hõre. Samas see pole suur üllatus, sest ka Oostende kodumängus Strasbourgiga tribüünid väga lookas polnud. Iseenesest kahju, sest saal on päris äge, sest esimesed istmeread on sisuliselt 2 meetrit väljakust ehk soovi korral saaks siin korraldada korraliku mürgli.