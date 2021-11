TÄNA OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo võtab meistrite liigas võõrsilt olulise võidu? 

Ehkki Oostende on Belgias elanike arvult 21. asum (Brüsseli linnaosad on nimekirjas kõik eraldi sisse arvestatud), siis siinne korvpallisats on riigi ajaloo edukaim. 1970. aastal loodud klubi on võitnud 22 meistritiitlit, sealjuures alates 2012. hooajast on nad teinud kohalikus liigas puhta töö. Meistrite liigas on nad eelneval viiel hooajal grupist läinud edasi vaid korra, kui hooajal 2019-2020 jäid nad pidama 16 parima sekka. Kalev/Cramo mängib meistrite liigas esimest korda. 70 000 elanikuga linn võõrustab tallinlasi Verslys dome nimeliselt areenil, kuhu mahub 5000 pealtvaatajat.