GALERII | Tartu euroteekonna lõpetas maailma absoluutsesse tippu kuuluv Venemaa klubi 

„[Positiivse poole pealt] tooks välja rünnakute lahendamised. Väga kõva, et sai sellise bloki vastu end proovile panna. Eile õnnestus neid natuke rohkem surve all murda. Täna tuli lõpus endal rohkem vigu sisse – eks see on samas ka loogiline, sest olime väsinud. Aga üldpildiga võime rahule jääda,“ kommenteeris tänast matši Tartu nurgaründaja Albert Hurt ETV2 otseülekande vahendusel.

„Äravajumist otseselt ei olnud. Pidasime ka füüsiliselt vastu. Saame kahest päevast ainult positiivset kaasa võtta. Vastase keskendumine oli täna hoopis teine. Rääkisin just vastaste peatreeneriga [Aleksei Verbov]. Ta ütles, et olgugi, et ütled viisakusest enne igat mängu, et vastast tuleb austada, näitas eilne, et need polnud ainult sõnad. Väga liigutav on seda kuulda, eriti arvestades millise tasemega mängumees ta kunagi oli. Raske oli, aga langesime võideldes,“ sõnas Rikberg.