MÕRTSUKA TÕETUND! Kas Oscar Pistorius pääseb vabadusse? 

Valentinipäev aastal 2013. Pistorius ärkas keset ööd, et liigutada kahte rõdul olnud ventilaatorit. Tuppa tagasi jõudes kuulis ta vannitoast hääli. Pistorius haaras voodi alt püstoli, komberdas proteese jalga panemata toas ringi ja tulistas neli lasku läbi suletud vetsuukse. Ukse taga oli tema tüdruksõber Reeva Steenkamp, kes sai kolme kuuliga pihta ja hukkus sündmuskohal. Pistoriuse sõnul oli tegu eksitusega – ta kartis, et kurjategijad olid redeli abil teise korruse aknast sisse roninud, ega taibanud hetkelises paanikas, et Steenkampi polnud nende ühises voodis.