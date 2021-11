VÕIMAS VÕIT! Tasakaalu otsinud Kontaveit: „Ideaalset tennist ongi siin raske mängida.“ 

Olid ajad, mil Eesti tennisisti kohtumine maailma edetabeli esikümnesse kuuluva mängijaga oli sündmus omaette – et äkki suudab meie piiga end veidikene ületada ja nimekat vastast šokeerida. Täna see enam niimoodi ei käi. Kui Anett Kontaveit astub väljakule, peavad hoopis vastased, isegi maailma kolmas reket, muretsema, et kuidas eestlanna pähkel läbi pureda.